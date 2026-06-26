KAYTUS, fornitore leader di soluzioni per le infrastrutture AI e per il raffreddamento a liquido, all'ISC 2026 ha presentato due soluzioni chiave rivolte ai data center AI di nuova generazione: la prima è una proposta per data center con raffreddamento a liquido, interamente prefabbricata e containerizzata, su scala gigawatt, a cui si affianca KSManage Ultra, una piattaforma intelligente per la gestione operativa delle fattorie AI. Congiuntamente, le due soluzioni mirano a soddisfare i crescenti requisiti di efficienza, performance, scalabilità e affidabilità delle infrastrutture dell'era dell'AI e consentono di velocizzare le implementazioni, di ottimizzare la gestione termica e di unificare le operazioni negli ambienti di calcolo AI su larga scala.

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KAYTUS prefabricated containerized liquid cooled data center solution

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