iQmetrix, fornitore globale di sistemi operativi di commercio intelligente per il settore delle telecomunicazioni, ha aperto oggi la registrazione ai Telecom Industry Address and Product Announcements 2026, che si terranno mercoledì 28 ottobre 2026. Per la prima volta nella storia dell'evento, iQmetrix condurrà due sessioni virtuali dedicate: una sviluppata appositamente per il pubblico europeo, assieme al suo tradizionale evento per l'America del Nord.

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