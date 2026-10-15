Stratus HR , un fornitore di servizi completi di risorse umane in outsourcing, oggi ha annunciato una partnership con iQmetrix , Intelligent Commerce Operating System, il sistema operativo per il commercio intelligente per le telecomunicazioni. In quanto organizzazione professionale di gestione del personale (PEO, Professional Employer Organization), Stratus HR diventa il partner completo di HR in outsourcing per i rivenditori di dispositivi wireless su iQmetrix – buste paga, benefici, conformità ed esperti di payroll, benefits, compliance, ed esperti di HR a chiamata – in modo che i team di vendita al dettaglio possono dedicarsi interamente alla vendita e all'assistenza ai clienti.

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