IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), un leader globale nei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato al SC26 di Chicago il suo supporto per l'investimento di NVIDIA nel rendere le unità di elaborazione quantistica (QPU) una risorsa programmabile nel manager dei flussi di lavoro Slurm integrando computer quantistici IQM.

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NVIDIA is making quantum computers a schedulable resource in Slurm by integrating IQM quantum computers.

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