IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda"), leader globale in computer quantistici superconduttivi full-stack, è diventata oggi una società quotata in borsa in seguito al completamento della fusione con Real Asset Acquisition Corp. (“RAAQ”).

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IQM Quantum Computers Becomes First European Quantum Computing Company Listed on a Major U.S. Exchange

I titoli American Depositary Shares della società iniziano oggi le negoziazioni sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ticker “IQMX”.

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