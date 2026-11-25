IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), un leader globale nei computer quantistici a superconduttori, collabora con QAI Co., Ltd., società sudcoreana specializzata in data center e infrastrutture cloud per l'AI quantistica, per fornire un computer quantistico IQM Radiance R3 a 54 qubit.

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IQM Quantum Computers partners with QAI, a South Korean quantum-AI company to deploy a quantum computer in their private AI data center in Korea.

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