IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Società”), un leader globale nei computer quantistici superconduttori full-stack, ha acquisito attività selezionate di Quantistry GmbH, uno sviluppatore con sede a Berlino specializzato in piattaforme per simulazioni cloud-native per i settori automotive, aerospaziale, farmaceutico e dei materiali.

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IQM Quantum Computers Acquires Assets of Quantistry GmbH to bridge the gap between Quantum Algorithms and Solutions for Industrial Enterprises

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