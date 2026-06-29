IQM oggi ha annunciato di essere stata nominata un Major Player nell'IDC MarketScape: Worldwide Quantum Computing 2026 Vendor Assessment (Valutazione dei fornitori per il calcolo quantistico a livello mondiale 2026).

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IQM named a major player in the IDC MarketScape

IQM ritiene che questo riconoscimento giunga in un momento in cui le istituzioni di tutto il mondo trasferiscono il calcolo quantistico dall'accesso condiviso al cloud a un'infrastruttura di loro proprietà che gestiscono essi stessi. IQM chiama questa iniziativa Production Quantum: sistemi superconduttori full-stack, open-architecture installati in sede, all'interno dei centri dati e degli ambienti HPC propri dei clienti, dove le organizzazioni sono proprietarie dell'hardware, sviluppano competenze interne e gestiscono i processori quantistici assieme alla tradizionale infrastruttura esistente.

Secondo IDC MarketScape , "Per le istituzioni che costruiscono programmi quantistici a lungo termine, questo significa che i flussi di lavoro e la proprietà intellettuale sviluppati su hardware IQM rimangono portatili".

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