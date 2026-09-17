IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), un leader globale nei computer quantistici a superconduttori, oggi ha annunciato un accordo di acquisto con Eldorado Research Institute per consegnare il suo primo computer quantistico in Sudamerica, segnando l'ingresso di IQM nella regione.

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IQM to deliver its first quantum computer in South America to Brazil’s Eldorado Research Institute

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