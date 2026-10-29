IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), leader globale nei computer quantistici superconduttori, oggi annuncia che il suo sistema IQM Emerald accessibile dal cloud ha fatto registrare l'entanglement completo e simultaneo di tutti e 54 i qubit sul chip, un risultato che dimostra come la qualità computazionale del sistema rimanga elevata anche in caso di utilizzo contemporaneo di tutti i qubit. I clienti del cloud di IQM ora dispongono dell'accesso alle medesime performance complete del chip e possono sfruttare l'intero processore per i propri calcoli, anziché solo una sua frazione.

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IQM measured a fidelity of 0.515 at 40 qubits without readout error mitigation (REM) and 0.516 at the full 54 qubits with REM applied, both above the classical threshold of 0.500 that separates genuine entanglement from noise.

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