Invivoscribe, un leader globale nella diagnosi di precisione e nei test di malattia residua misurabile (MRD), oggi ha annunciato il lancio della suite completa LymphoTrack Flex, una soluzione integrata di sequenziamento di nuova generazione (NGS) per identificare e tracciare le riorganizzazioni dei geni delle immunoglobuline e dei recettori delle cellule T.

Man mano che l'analisi della MRD dei recettori immunitari basata sul sequenziamento di nuova generazione (NGS) passa dai laboratori accademici all'uso abituale nei centri per la ricerca oncologica, accelera la domanda di flussi di lavoro standardizzati e ad alto rendimento. I laboratori cercano sia maggiore efficienza che sensibilità ultra elevata. Questo richiede l'aumento di input di DNA, assicurando al contempo una maggiore produttività dei test e migliori prestazioni analitiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006362159/it/

Per maggiori informazioni, visitare www.invivoscribe.com , o contattare inquiry@invivoscribe.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire