Invivoscribe ® , un leader globale nella diagnostica di precisione e nelle analisi della malattia residua misurabile (MRD), oggi ha annunciato che sono iniziate le spedizioni commerciali del PrepQuant™ System in Nord America. Inizialmente presentato al Meeting Annuale della American Association for Cancer Research nell'aprile 2026, PrepQuant viene ora distribuito ai clienti, segnando il progresso della piattaforma da sviluppo e convalida a implementazione commerciale.

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