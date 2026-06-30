InvestEco Capital è lieta di annunciare la prima chiusura dell'InvestEco Sustainable Food Fund IV. Questo fondo continuerà le attività di InvestEco di investimento in aziende alimentari ad alta crescita che promuovono la salute e la sostenibilità nel settore alimentare.

Il Fondo ha chiuso con un impegno totale di 106 milioni di dollari canadesi, il fondo InvestEco più grande ad oggi. Tra gli investitori: Farm Credit Canada, Export Development Canada, Business Development Bank of Canada, Fonds de solidarité FTQ e due grossisti di Fondi di finanza sociale del Governo canadese: Boann e Realize Capital Partners. Inoltre, il Fondo ha ricevuto l'impegno da parte di diversi investitori e uffici di famiglia.

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Andrew Heintzman

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