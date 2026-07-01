Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker globale automatizzato, oggi ha annunciato il lancio di titoli azionari selezionati coreani attraverso Nextrade, il primo Sistema di trading alternativo (Alternative Trading System, ATS) della Corea del Sud. L'aggiunta di Nextrade si basa sul lancio precedente di Interactive Brokers alla Borsa coreana (KRX), che l'ha reso il primo importante broker statunitense a fornire agli investitori globali l'accesso diretto ai titoli azionari coreani. I clienti che operano su Nextrade hanno il vantaggio di orari di negoziazione notevolmente più lunghi e dell'accesso a ulteriore liquidità. Interactive Brokers ha abilitato IB SmartRouting℠ sia nella Borsa coreana (KRX) che in Nextrade, dirottando gli ordini automaticamente alla sede che offre il prezzo migliore.

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