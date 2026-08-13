Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker globale automatizzato, oggi ha annunciato l'accesso alla Borsa di Bucarest (BVB). Questa espansione offre l'accesso a uno dei mercati emergenti europei dalle migliori prestazioni nel 2025, ampliando le opportunità di diversificazione per i clienti IBKR, assieme a più di 170 altri mercati di scambio internazionali su un'unica piattaforma all'avanguardia.

La Romania è stata promossa allo stato di Advanced Frontier Market (Mercato di frontiera avanzato) dall'indice MSCI, mentre l'indice BET ha raggiunto vertici record nel 2025, continuando la sua crescita nel primo semestre 2026.

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