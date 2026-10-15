La IEEE Standards Association , l’organizzazione globale per lo sviluppo di standard basati sul consenso dell’ IEEE – la più grande organizzazione tecnico-professionale al mondo ed ente di beneficenza dedicato a far progredire la tecnologia a beneficio dell’umanità – oggi ha portato avanti il proprio programma di certificazione Responsible AI for Children (RAIC) con il primo prodotto certificato per la sicurezza online dei minori.

Poiché i bambini utilizzano sempre di più le tecnologie digitali e quelle basate sull’IA, genitori, insegnanti, sviluppatori e autorità di regolamentazione cercano strumenti di cui potersi fidare. La certificazione IEEE Responsible AI for Children (RAIC) risponde direttamente a queste esigenze traducendo gli standard tecnici globali in una valutazione pratica della progettazione adatta all’età e della sicurezza dei minori – aiutando le organizzazioni a mettere al centro dei propri prodotti e servizi digitali i valori, i diritti e il benessere dei bambini.

“Con l’IA che entra a far parte della vita quotidiana dei bambini, la nostra responsabilità come leader tecnologici non è mai stata così grande”, spiega Mary Ellen Randall, presidente e amministratrice delegata IEEE per il 2026. “Dobbiamo contribuire a far sì che i sistemi IA creati per i bambini privilegino esperienze sicure e di supporto. Questo programma di certificazione offre alle imprese un vantaggio competitivo nel dimostrare che i loro prodotti basati sull’IA, come giocattoli intelligenti, giochi online e soluzioni educative, promuovono il benessere dei bambini e aiuta a conquistare la fiducia di famiglie e insegnanti”.

Il programma di certificazione IEEE, basato sulla fiducia, rende l’IA più sicura per i bambini

La certificazione RAIC conferita dalla IEEE Standards Association attesta che un prodotto basato sull’IA per bambini – un giocattolo intelligente, un’app di apprendimento o una piattaforma di tutoraggio – è stato collaudato e verificato in modo indipendente per rispondere a requisiti concreti di sicurezza ed etica. Allineando la progettazione e le pratiche di valutazione, il programma sostiene aziende tecnologiche, istituzioni pubbliche e organizzazioni educative nella creazione di prodotti digitali più affidabili per i bambini.

Requisiti di progettazione: le imprese devono progettare adottando fin dall’avvio dello sviluppo, e non introducendole in un secondo tempo, misure di tutela della privacy basate su standard, limiti sui contenuti adeguati all’età e salvaguardie dei diritti dei bambini (come definiti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ).

le imprese devono progettare adottando fin dall’avvio dello sviluppo, e non introducendole in un secondo tempo, misure di tutela della privacy basate su standard, limiti sui contenuti adeguati all’età e salvaguardie dei diritti dei bambini (come definiti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ). Test indipendenti: valutatori accreditati dall’IEEE esaminano il prodotto finito rispetto ai requisiti RAIC prima che la certificazione venga rilasciata, in modo paragonabile a quanto avviene per ottenere un marchio di sicurezza su un giocattolo fisico.

valutatori accreditati dall’IEEE esaminano il prodotto finito rispetto ai requisiti RAIC prima che la certificazione venga rilasciata, in modo paragonabile a quanto avviene per ottenere un marchio di sicurezza su un giocattolo fisico. Responsabilità continua: le imprese certificate devono continuare a dimostrare la conformità ogni volta che il prodotto viene modificato anziché ricevere una verifica una tantum e permanente.

“I bambini rappresentano una quota significativa del mondo online di oggi, eppure troppo spesso vengono considerati un aspetto secondario nella progettazione tecnologica“, aggiunge Sophia A. Muirhead, direttrice esecutiva e direttrice operativa IEEE. “Come società, dobbiamo concentrarci sul costruire fiducia e sicurezza direttamente negli strumenti con cui i bambini interagiscono ogni giorno. Per farlo servono standard di progettazione adeguati all’età e verificati in modo indipendente, come la certificazione Responsible AI for Children, che aiutino a proteggere i giovani utenti dai danni consentendo loro di trarre beneficio dai molti vantaggi della tecnologia”.

I programmi di certificazione IEEE si appoggiano a una rete globale di laboratori di prova e valutatori indipendenti per contribuire a garantire che dispositivi e sistemi destinati ai bambini rispettino standard riconosciuti di sicurezza e affidabilità. Si tratta di un’estensione di CertifAIEd ™, il programma IEEE di IA etica rinomato a livello mondiale, e collega due standard IEEE fondamentali: IEEE 2089™, che definisce i requisiti per i servizi digitali adatti all’età, e IEEE 7000™, che guida la progettazione etica dei sistemi.

Prima certificazione di prodotto assegnata a NCSR Demokritos per d-AI-logue

La IEEE Standards Association ha inoltre annunciato che il primo prodotto certificato è d-AI-logue, un’innovativa piattaforma educativa basata sull’IA sviluppata dal Centro nazionale greco per la ricerca scientifica (NCSR) Demokritos. La piattaforma utilizza il dialogo socratico, un metodo didattico che si concentra su domande guidate anziché su risposte dirette, per aiutare gli studenti a valutare le informazioni in modo autonomo.

La certificazione offre una garanzia indipendente a insegnanti, scuole, ministeri e genitori greci: il prodotto è stato valutato secondo criteri rigorosi per l’uso con i bambini, il che favorisce una maggiore fiducia e diffusione man mano che la piattaforma si estende a progetti pilota nelle classi e a programmi educativi.

“Noi di NCSR Demokritos crediamo che i sistemi IA possano avere un ruolo trasformativo nell’istruzione, ma solo se sviluppati e impiegati in modo responsabile“, commenta il dott. Georgios Petasis, ricercatore e coordinatore di d-AI-logue presso NCSR Demokritos. “Abbiamo scelto la certificazione Responsible AI for Children conferita da IEEE CertifAIEd perché la validazione indipendente è fondamentale quando si creano sistemi IA destinati ai bambini. La certificazione dimostra il nostro impegno verso la fiducia, la trasparenza, la vigilanza umana e l’integrità educativa, mentre dà a insegnanti, decisori politici e genitori la sicurezza che d-AI-logue sia stato progettato mettendo al centro il miglior interesse degli studenti“.

Per saperne di più sul programma di certificazione RAIC o per richiedere la valutazione di un prodotto visitare https://ieeesa.io/raic .

Informazioni sulla IEEE Standards Association

IEEE Standards Association (IEEE SA) è un’organizzazione globale di primo piano per la definizione di standard, impegnata a far progredire la tecnologia a beneficio dell’umanità. Attraverso un processo aperto e basato sul consenso, IEEE SA riunisce esperti del settore, governi, il mondo universitario e la società civile per sviluppare standard adottati a livello globale e promuovere l’incubazione di tecnologie in fase di pre-standardizzazione, la valutazione della conformità, la formazione e la collaborazione con i governi per far fronte a sfide sociotecniche, a sostegno del benessere dei minori e della sicurezza digitale e per promuovere la fiducia nelle tecnologie emergenti. Attraverso standard, collaborazione e innovazione, IEEE SA contribuisce a plasmare un mondo più sicuro, più sostenibile ed equo.

Informazioni sull’IEEE

L’IEEE è la più grande organizzazione tecnico-professionale al mondo ed è un ente di beneficenza dedicato a far progredire la tecnologia a beneficio dell’umanità. Attraverso le sue pubblicazioni molto citate, le conferenze, gli standard tecnologici e le attività professionali e formative, l’IEEE è una voce autorevole in settori che spaziano dagli standard globali ai sistemi aerospaziali, dall’informatica alle telecomunicazioni, dall’ingegneria biomedica all’energia elettrica fino all’elettronica di consumo. Per saperne di più: https://www.ieee.org .

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