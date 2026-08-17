SuperApp, Inc., già nota come Instabase, Inc., oggi ha lanciato SuperApp , la super app per la collaborazione tra intelligenze artificiali, disponibile sul web e su iOS , Android e desktop . SuperApp porta i team e i principali modelli di intelligenza artificiale Anthropic, OpenAI, Google, xAI e altri in un unico scenario, dalla prima conversazione al lavoro ultimato.

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