INSEAD, The Business School for the World, ha inaugurato ieri la Tour Desmarais, raggiungendo un importante traguardo per il suo progetto Europe Campus Re-imagination (ECR), un investimento decennale da 300 milioni di euro per trasformare il proprio campus a Fontainebleau per il futuro della formazione e dell'apprendimento in ambito aziendale.

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From left: Charles Desmarais, Maria Desmarais, Nicolas Desmarais, Paul Desmarais MBA'79, Helene Desmarais, Jean-Michel Wilmotte, Francisco Veloso, Paul Desmarais III MBA'10J, Borina Andrieu

L'inaugurazione si è tenuta in presenza di membri della famiglia Desmarais, funzionari pubblici, membri della comunità INSEAD, partner e ospiti illustri appartenenti ai settori commerciale, accademico e filantropico.

Immersa in una delle foreste più iconiche in Europa, l'INSEAD Europe Campus accoglie da più di sessant'anni studenti, dirigenti, ricercatori e imprenditori provenienti da tutto il mondo. La Tour Desmarais, assieme al Garden Building, reinterpretato in modo simile, reinventa questa esclusiva eredità per creare un ambiente di apprendimento adatto alle sfide del ventunesimo secolo, in cui architettura, natura e innovazione si incontrano per migliorare l'esperienza didattica.

Una trasformazione in più fasi senza perturbare la vita nel campus

Lanciato nel 2023, il progetto non ambisce a creare un nuovo campus, ma a reinterpretare gradualmente quello esistente, mantenendone il carattere distintivo. Consegnata in fasi, la ristrutturazione consente alle attività accademiche e interne al campus di continuare senza interruzioni.

L'inaugurazione di oggi rappresenta un importante passo in questa trasformazione decennale, che verrà consegnata in diverse fasi.

Nuovi spazi progettati per il futuro dell'apprendimento

La Tour Desmarais si chiama così per ricordare l'eccezionale generosità di Paul Desmarais, MBA'79, e della sua famiglia, la cui donazione al progetto Europe Campus Re-imagination è un'altra dimostrazione dell'impegno di lunga data della famiglia nei confronti di istruzione e sviluppo della leadership.

L'edificio fungerà da nuovo hub didattico per i programmi pre-esperienza di INSEAD, in particolare del Master in Management (MIM). Riunisce auditorium, spazi di lavoro collaborativi, nonché aree di riunione informali progettate per promuovere interazioni utili e scambi accademici tra studenti, membri della facoltà e ricercatori. La sua architettura moderna migliora la struttura originale mediante spazi aperti e luminosi che si connettono senza interruzioni con l'ambiente circostante.

Al suo fianco, il Garden Building, anch'esso ora aperto, ospita aule per coaching, colloqui e piccoli gruppi di lavoro, riunendo i team dei servizi agli studenti in un unico luogo appositamente sviluppato.

Entrambi gli edifici sono stati riprogettati dall'architetto francese di fama mondiale Jean-Michel Wilmotte. Avendo studiato con Jean de La Tour d'Auvergne, l'architetto che ha progettato il campus ISEAD originale, Wilmotte ha creato un dialogo tra passato e innovazione, mantenendo lo spirito del campus, pur adeguandolo all'esperienza didattica moderna.

Francisco Veloso, direttore dell'INSEAD, ha dichiarato: " Lo Europe Campus di INSEAD si trova ai margini della Foresta di Fontainebleau, una riserva della biosfera UNESCO, uno scenario che ha ispirato apprendimento, collaborazione e lo scambio di idee sin dalla fondazione dell'istituto. Questi edifici reinterpretati rispecchiano il nostro impegno a preservare lo spirito del campus iniziale, creando al contempo spazi stimolanti in cui i leader di domani possano imparare, entrare in connessione e prosperare.

Desidero porgere i miei più sinceri ringraziamenti alla famiglia Desmarais per la loro lungimiranza e leadership, nonché agli architetti e a tutti i team, partner e finanziatori per il loro supporto e per aver creduto nella nostra missione. L'inaugurazione di oggi segna un importante traguardo nella preparazione di INSEAD al prossimo decennio ."

Paul Desmarais MBA'79 , Presidente di Power Corporation of Canada, ha dichiarato:

“Le sfide che dovranno affrontare i leader di domani richiedono nuovi modi di apprendere, collaborare e pensare all'interno di discipline e culture. Il progetto Europe Campus Re-imagination crea spazio per consentire a queste conversazioni di svilupparsi e ai leader futuri di trasformarsi tramite lo scambio di idee. Sono orgoglioso di poter sostenere la visione di INSEAD, proprio come la scuola ha plasmato il mio percorso, e spero che la Tour Desmarais sarà fonte di ispirazione per generazioni di studenti, proprio come il campus ha ispirato me".

Riprogettazione di un campus storico per il futuro

Oltre a questo primo traguardo, il progetto risponde alle esigenze in evoluzione della formazione commerciale globale, integrando un apprendimento più collaborativo e orientato alla tecnologia, connessioni più solide tra ricerca, insegnamento, imprenditoria e aspettative crescenti per un apprendimento e ambienti di lavoro di alta qualità.

Il progetto Europe Campus Re-imagination rafforza queste connessioni avvicinando alla natura gli spazi didattici, abitativi e di riunione, rendendo la foresta una fonte di ispirazione, riflessione e connessione umana.

Investire per le generazioni future

La sostenibilità è parte integrante di tutto il progetto. La trasformazione mette al primo posto il rinnovamento e la riconversione di edifici esistenti ove possibile, riducendo il carbonio incorporato e mantenendo il carattere distintivo del campus.

Il progetto integra anche energia geotermica, sistemi fotovoltaici, materiali sostenibili e ottimizzazioni paesaggistiche per migliorare le prestazioni ambientali del campus e la resilienza sul lungo termine.

Una volta completato, l'INSEAD Europe Campus riunirà nuovi spazi di apprendimento, ricerca, innovazione e vita studentesca, sostenendone lo sviluppo continuo per i prossimi decenni.

Fatti principali:

Investimento da 300 milioni di €

2023–2033: durata della trasformazione

2026: inaugurazione della Tour Desmarais

2029: completamento previsto della seconda fase del progetto

Campus di 56.000 m² a Fontainebleau

Tour Desmarais: 2.198 m²

Garden Building: 1.360 m²

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Informazioni su INSEAD, The Business School for the World

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