INSEAD, The Business School for the World, oggi ha annunciato due tappe storiche nell'apprendimento basato sull'AI: il lancio commerciale dei suoi primi casi immersivi basati sull'AI attraverso INSEAD Publishing e l' espansione del suo portafoglio di Immersive Learning per raggiungere oltre 40 esperienze di apprendimento basati sull'AI nelle classi di INSEAD.

Insieme, questi sviluppi segnano un'importante tappa nella visione di INSEAD di tradurre l'apprendimento basato sull'AI in offerte educative scalabili per educatori e studenti in tutto il mondo. Gli sviluppi dimostrano inoltre la crescente adozione dell'apprendimento immersivo nella scuola e rappresentano un passaggio importante nel promuovere le ambizioni di IN:AI, l'iniziativa di INSEAD di utilizzare l'AI per trasformare la formazione aziendale e preparare i leader per un mondo abilitato all'AI.

Francisco Veloso, Rettore di INSEAD , ha affermato: “Il futuro della formazione manageriale non verterà solo sulla scelta tra competenze umane e AI, ma anche sulla fusione delle due dimensioni in modi che approfondiscono l'apprendimento e rafforzano le capacità critiche. Stiamo mettendo in pratica questo principio utilizzando l'AI e tecnologie immersive per trasformare ciò che insegniamo e le modalità di insegnamento, tenendo al centro dell'apprendimento le intuizioni umane e la leadership responsabile”.

Portare l'AI nelle classi dei casi

Gli Immersive AI Cases sviluppano ulteriormente il tradizionale metodo dei casi d'uso mettendo gli studenti in ambienti dinamici e interattivi, dove possono assumere ruoli attivi, esplorare prospettive diverse, testare decisioni e interagire con AI bot che rappresentano i protagonisti dei casi e bot in grado di offrire agli studenti feedback personalizzati. Questo crea un'esperienza di apprendimento più pratica e personalizzata, mantenendo l'attenzione sul giudizio della facoltà, sulle discussioni in classe e sulla riflessione.

Visualizzare il video sulla reinvenzione del metodo della casistica con l'Immersive AI

I primi Immersive AI Cases sono ora disponibili a livello commerciale attraverso INSEAD Publishing, rendendo queste novità di apprendimento disponibili oltre le classi di INSEAD e supportando il loro utilizzo da parte degli educatori e degli studenti in tutto il mondo. I primi tre casi di AI disponibili sono i seguenti:

Dall'apprendimento immersivo all'avanguardia all'espansione dell'istruzione basata sull'intelligenza artificiale

Fin dal lancio della più grande biblioteca al mondo di apprendimento immersivo XR per la formazione dei dirigenti e la ricerca nel 2023, il portafoglio di Immersive Learning di INSEAD si è ampliato per includere più di 40 esperienze di apprendimento basate sull'AI . Il portafoglio riunisce diverse forme di apprendimento immersivo, tra cui esperienze create attorno all'AI, oltre a esperienze di apprendimento esistenti migliorate con componenti di AI.

Oltre agli Immersive AI Cases, il portafoglio di Immersive Learning comprende:

Role play di AI: consente agli utenti di coinvolgersi in role play guidati dall'AI, prendere decisioni in scenari realistici e ricevere feedback personalizzato sulle prestazioni.

consente agli utenti di coinvolgersi in role play guidati dall'AI, prendere decisioni in scenari realistici e ricevere feedback personalizzato sulle prestazioni. Esperienze di VR : la più grande libreria al mondo per la formazione di dirigenti, con oltre 30 Esperienze di VR sotto forma di simulazioni o esperienze dirette fornite in realtà virtuale e potenziate dall'AI.

la più grande libreria al mondo per la formazione di dirigenti, con oltre 30 Esperienze di VR sotto forma di simulazioni o esperienze dirette fornite in realtà virtuale e potenziate dall'AI. Simulazioni : esperienze digitali immersive, multimediali con processi decisionali adattivi, basati su scenari che rispondono in tempo reale alle scelte dei partecipanti.

esperienze digitali immersive, multimediali con processi decisionali adattivi, basati su scenari che rispondono in tempo reale alle scelte dei partecipanti. Moduli immersivi online : percorsi di apprendimento interattivi, asincroni e potenziati dall'AI, arricchiti con role play di AI, esperienze di VR, simulazioni e altro ancora.

percorsi di apprendimento interattivi, asincroni e potenziati dall'AI, arricchiti con role play di AI, esperienze di VR, simulazioni e altro ancora. Workshop immersivi di insegnamento : sviluppare competenze di insegnamento immersive per gli educatori per meglio integrare l'apprendimento immersivo nel proprio insegnamento.

Oggi, più di 40 membri della facoltà di INSEAD insegnano o sviluppano esperienze immersive, e oltre 40.000 studenti provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo hanno fatto esperienza di INSEAD Immersive Learning.

La Prof.ssa Lily Fang, Preside di Innovation and Research presso INSEAD, ha dichiarato, “stiamo passando oltre la sperimentazione con le tecnologie immersive per costruire un ecosistema in grado di ridefinire in modo significativo il modo in cui la formazione dirigente viene progettata ed erogata. Sviluppare più di 40 esperienze basate sull'AI riflette il nostro impegno nella trasformazione di queste innovazioni in esperienze di apprendimento scalabile. Il nostro obiettivo per queste esperienze è che abbiano un impatto sia in INSEAD che in una comunità educativa più ampia”.

Per una prova gratuita di un caso basato sull'AI, visitare INSEAD Publishing .

Per maggiori informazioni sul nostro portafoglio completo, visitare INSEAD Immersive Learning .

Informazioni su INSEAD, The Business School for the World

In quanto una delle più grandi e importanti business school al mondo, INSEAD riunisce persone, culture e idee per formare leader responsabili in grado di trasformare le aziende e la società. Le nostre attività di ricerca, apprendimento e partnership rispecchiano questa prospettiva globale e diversità culturale, assieme alla nostra rete di 73.000 ex studenti, che rappresentano 176 nazionalità da 183 paesi.

Con sedi in Europa (Francia), Asia (Singapore), Medio Oriente (Abu Dhabi) e Nord America (San Francisco), la formazione e la ricerca in ambito aziendale di INSEAD comprende quattro regioni. I nostri 162 rinomati membri della Facoltà provenienti da 40 Paesi ispirano ogni anno oltre 1.700 partecipanti a corsi di laurea nei nostri programmi di Master in Management , MBA , Global Executive MBA , lauree di Master specializzati ( Executive Master in Finance e Executive Master in Change ) e programmi di dottorato PhD . Inoltre, più di 21.000 dirigenti partecipano ogni anno ai programmi di Executive Education di INSEAD.

INSEAD continua a condurre ricerca all'avanguardia e a innovare in tutti i propri programmi. Forniamo ai leader del settore business le conoscenze e la consapevolezza per svolgere le proprie attività ovunque. I nostri valori essenziali guidano l'eccellenza accademica e servono la comunità globale come The Business School for the World.

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