INSEAD, The Business School for the World, oggi ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento di 3 milioni di dollari da Google.org e Google DeepMind . Il finanziamento sosterrà il Research Lab for Human and Organisational Thriving (INSEAD Thrive Lab) , finalizzato ad accelerare la ricerca globale su come persone e organizzazioni possono prosperare in un'era di costante trasformazione tecnologica.

L'intelligenza artificiale sta emergendo come la tecnologia più influente che plasma profondamente il modo in cui le persone apprendono, lavorano, vivono e interagiscono tra loro. Mentre da una parte questa tecnologia presenta possibilità quasi illimitate, dall'altra è necessario prestare particolare attenzione ai potenziali rischi. Come possiamo rafforzare il nostro capitale umano, sociale e psicologico in mezzo a questi incessanti cambiamenti tecnologici? E come devono evolversi i nostri ecosistemi di apprendimento – che comprendono gli ambiti educativo, comunitario e professionale –per sviluppare questo capitale? Queste sono i quesiti centrali sui quali si concentrerà l'INSEAD Thrive Lab.

" Vogliamo comprendere come le persone possono espandere le proprie capacità, costruire una vita lavorativa economicamente sostenibile e psicologicamente significativa e coltivare rapporti solidi con gli altri nell'era dell'intelligenza artificiale. Attraverso uno studio rigoroso e multidisciplinare, INSEAD Thrive Lab punta ad avere un impatto reale e produrre analisi utili di ciò che permette alle persone e alle organizzazioni non solo di adattarsi a un mondo in rapida evoluzione, ma anche di prosperarvi ”, ha dichiarato Winnie Jiang, Direttore accademico di INSEAD Thrive Lab e Professore associato di Comportamento organizzativo presso INSEAD.

INSEAD Thrive Lab, che si concentrerà sulle tre aree interconnesse Apprendimento, Lavoro e Relazioni, ha sede nell'Human and Machine Intelligence Institute (HUMII) di INSEAD – un istituto di ricerca interdisciplinare che vanta nel proprio nucleo di docenti Philippe Aghion, Premio Nobel per l'Economia 2025 e Phanish Puranam, vincitore della medaglia Oskar Morgenstern nel 2025.

“Il successo dell'intelligenza artificiale non verrà misurato unicamente dai vantaggi in termini di efficienza e produttività, ma dalla sua capacità di permettere alle persone di vivere una vita più appagante. Gestire questa rapida trasformazione richiede una ricerca approfondita e un impegno incessante nel benessere delle persone. Siamo fieri di sostenere il lancio di INSEAD Thrive Lab, che esplorerà alcune delle questioni più urgenti che plasmano il futuro del lavoro e aiutano le persone ad adattarsi, a rimanere resilienti e a prosperare assieme all'AI ”, ha affermato Sepi Hejazi Moghadam, Responsabile di Foundations of Science, Google.org.

“ Siamo davvero grati per il generoso finanziamento da parte di Google.org e Google DeepMind. In HUMII, il nostro obiettivo è condurre ricerca su tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale per il fine ultimo di ampliare le capacità umane e l'azione umana. Il lavoro del Lab sarà fondamentale per l'HUMII e per la nostra società ”, è stato il commento di Lily Fang, Direttore accademico dell'HUMII e Preside di Ricerca e Innovazione in INSEAD.

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INSEAD Thrive Lab si baserà sulla missione della scuola di formare leader responsabili che trasformano organizzazioni e società, servendo da centro globale per la ricerca, il dialogo e l'innovazione sulla dimensione umana del progresso. A questo scopo, il Lab formerà giovani ricercatori impegnati sul tema del significato della vita umana e del benessere umano attraverso il conferimento di dottorati di ricerca e borsa di studio post-dottorato, e riunirà l'intera comunità scientifica al suo congresso annuale globale. Le collaborazioni "dalla ricerca alla pratica" con organizzazioni, scuole e amministrazioni pubbliche, oltre a una serie di workshops, conferenze e dialoghi sono progettate per tradurre le analisi in fatti concreti ed eventualmente aiutare le persone a vivere meglio.

L'annuncio è stato fatto durante l' INSEAD AI Forum Asia , che si è svolto presso l' INSEAD Asia Campus di Singapore . L'evento serve da piattaforma per il dialogo tra ricercatori, dirigenti aziendali, responsabili delle politiche e il membri del pubblico, con l'obiettivo di promuovere l'uso benefico e responsabile dell'intelligenza artificiale a vantaggio del commercio e della società. Parte della serie globale INSEAD AI Forum, l'edizione asiatica arriva dopo quella europea e americana, mentre la prossima edizione si svolgerà negli EAU dal 27 al 28 gennaio 2027.

Per saperne di più su INSEAD Thrive Lab, partecipare al programma o sostenere l'attuale missione della scuola, visitare INSEAD Thrive Lab o seguire #INSEADAI.

Informazioni su INSEAD, The Business School for the World

In quanto una delle più grandi e importanti business school al mondo, INSEAD riunisce persone, culture e idee per formare leader responsabili in grado di trasformare le aziende e la società. Le nostre attività di ricerca, apprendimento e partnership rispecchiano questa prospettiva globale e diversità culturale, assieme alla nostra rete di 73.000 ex studenti, che rappresentano 176 nazionalità da 183 paesi.

Con sedi in Europa (Francia), Asia (Singapore), Medio Oriente (Abu Dhabi) e Nord America (San Francisco), la formazione e la ricerca in ambito aziendale di INSEAD comprende quattro regioni. I nostri 162 rinomati membri della Facoltà provenienti da 40 Paesi ispirano ogni anno oltre 1.700 partecipanti a corsi di laurea nei nostri programmi di Master in Management , MBA , Global Executive MBA , lauree di Master specializzati ( Executive Master in Finance e Executive Master in Change ) e programmi di dottorato PhD . Inoltre, più di 21.000 dirigenti partecipano ogni anno ai programmi di Executive Education di INSEAD.

INSEAD continua a condurre ricerca all'avanguardia e a innovare in tutti i propri programmi. Forniamo ai leader del settore business le conoscenze e la consapevolezza per svolgere le proprie attività ovunque. I nostri valori essenziali guidano l'eccellenza accademica e servono la comunità globale come The Business School for the World.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.insead.edu .

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