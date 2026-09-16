InfraTech Capital, un'azienda statunitense di investimenti e sviluppo in ambito di infrastrutture digitali, oggi ha annunciato l'avanzamento dello sviluppo di una nuova piattaforma per la produzione di fibre ottiche con il suo marchio InfraTech Cables.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915122863/it/

Luiz Fuschini, President & Chairman, InfraTech Capital.

Il progetto viene sviluppato in associazione con un'iniziativa internazionale riservata di infrastrutture mirata a stabilire un centro per la produzione e l'esportazione di prodotti all'avanguardia di cavi in fibra ottica. La piattaforma viene progettata per rispondere ai requisiti dell'infrastruttura nazionale, sostenendo al contempo le telecomunicazioni, la banda larga, i data center e altri mercati delle infrastrutture digitali ad alta capacità a livello regionale e internazionale.

InfraTech Capital sta guidando l'iniziativa e il coinvolgimento con i relativi azionisti sovrani e del governo. Il suo ruolo comprende il quadro complessivo del progetto, gli investimenti e la strutturazione del progetto, la strategia produttivo, la pianificazione tecnologica, lo sviluppo della catena di fornitura, e le relazioni commerciali strategiche.

Si prevede che la piattaforma proposta supporti architetture di cavi a tubo libero, ad alto contenuto di fibre e cavi a nastro arrotolabile di nuova generazione. InfraTech Capital sta inoltre promuovendo discussioni con fornitori globali consolidati nel settore tecnologia e materiali relativamente alle fibre ottiche, alle preforme e ad altre funzionalità produttive a monte, nell'ambito della valutazione di un modello produttivo più ampio e integrato verticalmente.

La struttura sarebbe operativa con il marchio InfraTech Cables, con una strategia commerciale incentrata sulla domanda nazionale, sull'esportazioni regionali e sull'accesso ai mercati globali.

“La domanda global di infrastruttura digital continua a definire dove e come vengono realizzati i prodotti critici per la connettività”, ha dichiarato Luiz Fuschini, Presidente e Direttore di InfraTech Capital. “Il nostro obiettivo è costruire più della capacità produttiva. Stiamo sviluppando una piattaforma che possa servire il proprio mercato nazionale, competere a livello internazionale e diventare parte della catena di approvvigionamento globale per la prossima generazione di telecomunicazioni e infrastruttura dei dati”.

L'iniziativa rimane nella fase di sviluppo e strutturazione. Data la natura riservata delle attuali discussioni, InfraTech Capital non ha divulgato l'ubicazione proposta, le entità governative partecipanti o l'economia del progetto in questa fase. Ulteriori informazioni saranno divulgate man mano che il progetto raggiunge successivi traguardi di sviluppo.

Informazioni su InfraTech Capital

InfraTech Capital è una società statunitense di investimenti e sviluppo incentrata sull'infrastruttura digitale, compresa la produzione di fibre ottiche e reti, data center, infrastrutture di telecomunicazioni e relative risorse strategiche. Attraverso InfraTech Cables, la società sviluppa una piattaforma per soluzioni avanzate basate su cavi in fibra ottica mirate ai mercati delle telecomunicazioni, della banda larga e delle infrastrutture dati in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915122863/it/

Contatto per i media

InfraTech Capital

Comunicazioni aziendali

media@infratechv.com | +1 703.713.5766





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire