InfraTech Cables , la piattaforma di produzione di cavi in fibra ottica sviluppata da InfraTech Capital, ha annunciato oggi di aver scelto la Polonia per lo sviluppo del proprio prossimo polo europeo dedicato alla produzione e alla tecnologia. Il progetto è interamente finanziato da InfraTech Capital e dai suoi partner di investimento allineati all’iniziativa e sarà sviluppato sotto la guida e la supervisione di InfraTech Capital Italia.

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InfraTech Cables, the optical fiber cable manufacturing platform developed by InfraTech Capital.

Il polo è concepito come una base produttiva europea di lungo periodo per soluzioni avanzate di connettività ottica destinate a data center AI e hyperscale, operatori di telecomunicazioni, reti broadband e altre infrastrutture digitali ad alta capacità. Il progetto è strutturato come una piattaforma integrata di produzione, ingegneria e qualificazione, e non come un semplice impianto produttivo.

Le capacità produttive previste comprenderanno architetture loose-tube, microcavi, ADSS, cavi ad alto numero di fibre e soluzioni avanzate rollable ribbon, con particolare attenzione ai progetti ad alta densità per applicazioni in cui capacità in fibra, diametro del cavo, utilizzo delle canalizzazioni, efficienza di installazione e scalabilità della rete assumono un ruolo sempre più critico.

Il campus comprenderà inoltre un Centro di Eccellenza per le Comunicazioni Ottiche, con attività dedicate di ricerca e sviluppo, ingegneria di prodotto e un Optical Engineering and Qualification Center. Le strutture saranno destinate a supportare lo sviluppo di nuovi prodotti, l’ingegneria dei materiali e dei processi, la valutazione dei prototipi, le qualificazioni specifiche richieste dai clienti e le prove ottiche, meccaniche e ambientali in conformità agli standard internazionali applicabili e ai requisiti dei clienti.

“Questo investimento rappresenta un passaggio importante nella costruzione di InfraTech Cables come realtà industriale dotata di una propria piattaforma operativa globale”, ha dichiarato Luiz Fuschini, President e Chairman di InfraTech Capital. “La struttura finanziaria è definita, l’organizzazione europea per lo sviluppo del progetto è operativa e ora la priorità è l’esecuzione. Vogliamo realizzare un’attività industriale in grado di supportare la prossima generazione di infrastrutture ottiche, con particolare attenzione ai requisiti di densità e prestazioni determinati dall’intelligenza artificiale, dall’hyperscale computing e dalla crescente complessità delle reti di telecomunicazione.”

InfraTech Capital Italia supervisionerà da Milano il programma di sviluppo europeo, coordinando l’esecuzione del progetto, le partnership strategiche, l’ingegneria, lo sviluppo della supply chain e le attività commerciali regionali. InfraTech Capital continuerà a garantire il ruolo di sponsor finanziario, la governance e la supervisione strategica, mentre InfraTech Cables svilupperà progressivamente una propria identità industriale, ingegneristica e commerciale.

“Il modello operativo è stato concepito attorno a ripetibilità dei processi, rigore nelle qualificazioni e capacità di scalare”, ha dichiarato Aloysio Bleyer, Chief Operating Officer di InfraTech Capital. “Le reti ottiche ad alta densità richiedono molto più di un semplice incremento della capacità produttiva. Richiedono controllo rigoroso dei processi, sistemi avanzati di collaudo, materiali qualificati, competenze ingegneristiche e una supply chain capace di operare in modo coerente su mercati diversi. Integrare produzione, R&S e qualificazione nello stesso campus ci consente di costruire queste capacità fin dall’inizio.”

La Polonia è stata scelta per la successiva fase di sviluppo in considerazione della sua consolidata base manifatturiera avanzata, della disponibilità di competenze tecniche, delle infrastrutture di trasporto e dell’accesso ai principali mercati europei. InfraTech Capital Italia e InfraTech Cables stanno portando avanti le attività relative al sito, all’ingegneria, alle infrastrutture e ai rapporti istituzionali connessi al progetto.

L’impianto è progettato secondo un’architettura produttiva modulare, che consentirà di ampliare capacità e gamma di prodotto in funzione delle esigenze dei clienti e dell’evoluzione della domanda. Il campus europeo completerà la più ampia rete internazionale di produzione e approvvigionamento di InfraTech Cables e contribuirà a rafforzare la diversificazione geografica, le performance sui tempi di consegna e la resilienza della supply chain.

Ulteriori informazioni relative al sito definitivo, alla capacità produttiva, all’occupazione, al programma di costruzione e all’avvio delle attività saranno comunicate con l’avanzamento delle successive fasi di sviluppo del progetto.

Informazioni su InfraTech Cables

InfraTech Cables è una piattaforma industriale dedicata alla produzione di cavi in fibra ottica e allo sviluppo di soluzioni avanzate di connettività per i mercati delle telecomunicazioni, del broadband, dei data center e delle infrastrutture digitali critiche. La strategia di prodotto comprende sistemi di cablaggio convenzionali e ad alto numero di fibre, architetture avanzate rollable ribbon, microcavi e relative soluzioni di connettività ottica. InfraTech Cables è in fase di sviluppo come piattaforma globale di produzione, ingegneria e attività commerciali, con operazioni e partnership sui mercati internazionali.

Informazioni su InfraTech Capital

InfraTech Capital è una società statunitense di investimento e sviluppo focalizzata sulle infrastrutture digitali, con attività nei settori della produzione, delle reti in fibra, dei data center, delle infrastrutture di telecomunicazione e degli asset strategici correlati. La società promuove e sviluppa piattaforme industriali e infrastrutturali, fornendo capitale, governance, strutturazione dei progetti e supervisione strategica nei mercati statunitensi e internazionali.

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