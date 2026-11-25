La piattaforma IA cloud globale per le comunicazioni Infobip oggi ha condiviso cinque previsioni destinate a ridefinire il coinvolgimento dei clienti nel corso del 2027.

"Il 2027 vedrà il passaggio dell'IA dalla conversazione all'azione, con gli agenti che svolgeranno un maggior numero di compiti per i clienti e le aziende", è il commento di Silvio Kutić, co-fondatore e CEO di Infobip . "Ma l'azione deve essere utile e affidabile, nell'ambito del contesto appropriato e con l'autorità e il supporto umano necessari. Le aziende si concentreranno meno sulle possibilità dell'IA e maggiormente sui risultati che genera".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261125978842/it/

Per ulteriori informazioni:

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić

Bojana.Mandic1@infobip.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire