La piattaforma globale di comunicazioni cloud basata sull'IA Infobip ha lanciato PitchMate, un nuovo agente conversazionale gestito dall'IA in grado di avvicinare i fan del calcio all'azione del più grande torneo di calcio al mondo. Appositamente sviluppato per il pubblico calcistico, PitchMate va ad unirsi a TGR Haas F1 Team RaceMate, la soluzione di coinvolgimento dei fan basata sull'IA di Infobip per il TGR Haas F1 Team , dimostrando in che modo l'IA conversazionale stia trasformando il coinvolgimento dei fan tra gli sport di tutto il mondo.

RaceMate, lanciata lo scorso aprile per la stagione degli sport motoristici di quest'anno, è un agente IA per WhatsApp ed Apple Messages for Business che porta i fan del TGR Haas F1 Team al centro dell'azione.

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