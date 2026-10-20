La piattaforma cloud IA globale per le comunicazioni Infobip consolida la collaborazione con Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) e trasforma il coinvolgimento dei clienti grazie a esperienze conversazionali su WhatsApp ideate per aumentare la personalizzazione e velocizzare le interazioni con gli acquirenti.

Nei loro comportamenti d'acquisto, i consumatori indonesiani si rivolgono sempre più al digitale e quindi Yamaha Indonesia quindi sta cambiando le modalità di interazione con i clienti lungo tutto il percorso d'acquisto. Oggi, prima di recarsi in concessionaria, chi compra una motocicletta spesso si informa sui prodotti tramite i social, i siti web e le recensioni video di Yamaha su YouTube; questo comporta un aumento delle aspettative nei confronti dei brand in termini di comunicazione rapida, fluida ed estremamente personalizzata.

Da oltre due anni Infobip supporta Yamaha Indonesia nella creazione di strategie connesse di coinvolgimento dei clienti che integrano WhatsApp in tutto l'ecosistema digitale dell'azienda, inclusi siti web, piattaforme social e punti di contatto con gli acquirenti.

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