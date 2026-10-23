inDrive, la piattaforma globale di mobilità e servizi, oggi ha annunciato di aver firmato un memorandum d'intesa (MOU) con NVIDIA e Pony.ai , un leader globale nella commercializzazione su vasta scala della tecnologia di guida autonoma, per esplorare il futuro del ride-hailing autonomo. Il Kazakistan servirà da primo mercato di prova.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261023508625/it/

inDrive and Pony.ai collaborate to explore autonomous mobility in Kazakhstan

Il Kazakistan è stato scelto prima di tutto per la sua maturità normativa a seguito della creazione del primo quadro giuridico strutturato per il trasporto senza conducente, nell'ambito della sua iniziativa “Anno della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale”. Assieme alla posizione del Kazakistan come una delle principali economie dell'Asia centrale, questo fornisce alle aziende una chiara base di valutazione del servizio di ride-hailing autonomo nella pratica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261023508625/it/

Per informazioni per i media, contattare:

inDrive: press@indriver.com

Pony.ai: media@pony.ai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire