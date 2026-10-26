Incyte (Nasdaq: INCY) ha annunciato nuovi risultati relativi al proprio portafoglio oncologico in evoluzione, tra cui dati aggiornati sull’inibitore di KRAS G12D (INCB161734) per il PDAC e per il CRC avanzato o metastatico, e quelli sull’anticorpo bispecifico TGFβR2×PD-1 (INCA33890 1 ) nel CRC con stabilità dei microsatelliti (MSS CRC).

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