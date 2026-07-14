Incyte (Nasdaq: INCY) oggi ha annunciato i dati completi di sicurezza ed efficacia di tutti i pazienti (n=16) arruolati nello studio multidose di fase 1/2 su VGA039 (latarcibart), un innovativo anticorpo monoclonale sperimentale mirato alla proteina S nei pazienti affetti da malattia di von Willebrand (VWD).

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