Incognito Software Systems , un fornitore leader globale di orchestrazione dei servizi, gestione dei dispositivi e soluzioni di intelligence di rete, oggi ha introdotto NEXA , una piattaforma di intelligence e automazione di rete basata sull'intelligenza artificiale che consente ai fornitori di servizi di banda larga di trasformare in azione i dati operativi. NEXA unifica i dati di rete, dispositivi, servizi e abbonati in un unico livello di intelligence, offrendo informazioni in tempo reale e predittive che aiutano i fornitori di servizi a identificare i problemi prima, comprendere meglio l'esperienza degli abbonati e intraprendere azioni più rapide e più informate in tutte le loro operazioni.

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