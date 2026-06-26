Incode Technologies, un leader globale nella verifica dell'identità e nella prevenzione della privacy potenziata dall'AI, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Identiq, una società specializzata in soluzioni crittografiche che migliorano la privacy per la collaborazione paritaria antitruffa. Incode ha annunciato questa acquisizione nell'ambito di un impegno da 100 milioni di dollari per lo sviluppo della sua originale infrastruttura di verifica dell'identità che tutela la privacy. I fondi verranno utilizzati per potenziare le capacità dei processi su dispositivo, continuare la R&S nelle tecnologie che migliorano la privacy e ampliare le risorse ingegneristiche e la presenza globale dell'azienda.

“Abbiamo sempre creduto che la privacy e la prevenzione delle truffe non sono un compromesso, ma che facciano parte dello stesso problema, che va risolto insieme o per nulla”, ha dichiarato Ricardo Amper, Fondatore e AD di Incode. “Identiq è la componente che potenzia la nostra architettura Privacy by Design, l'apice naturale delle decisioni che abbiamo preso il primo giorno”.

L'impegno di Incode nei confronti della privacy si basa su tre decisioni relative all'architettura, prese agli inizi dell'azienda:

Verifica dell'identità basata sull'AI: Incode si basa sulla decisione presa il primo giorno di limitare l'accesso umano ai dati biometrici e di identità. Nel flusso di verifica standard, le funzionalità di Incode di verifica, controllo della vitalità e confronto con i documenti sono finalizzate ad automatizzare la verifica, fornendo al contempo opzioni per la supervisione umana. Nell'era della frode agentica, gli umani e gli strumenti tradizionali sono molto meno efficaci dell'AI. Processi "on-device": Gli ultimi prodotti di Incode riguardanti la stima dell'età facciale e la verifica dell'identità sono progettati per offrire l'opzione al cliente di eseguire il processo biometrico direttamente sul dispositivo dell'utente. Mantenendo i dati biometrici sul dispositivo dell'utente, i clienti sono in grado di soddisfare i requisiti di conformità e di privacy senza sacrificare precisione e sicurezza. Collaborazione senza esposizione: Con l'acquisizione di Identiq, le istituzioni ora riescono a rilevare modelli ripetuti di truffe su una rete senza esporre i dati personali del cliente. Nessun data lake centrale, né data brokerage. La superficie di attacco richiesta dalla tradizionale collaborazione delle truffe viene ridotta al minimo al livello di progettazione.

La tecnologia incentrata sulla privacy proprietaria di Identiq ha dimostrato che le organizzazioni potrebbero condividere segnali di frode senza esporre i dati del cliente a terze parti. Questo conferma il principio base di Incode che la sicurezza dell'identità e la privacy dei dati non sono un compromesso. Questa acquisizione accelera la visione di Incode di un mondo in cui l'identità verificata viaggia con l'utente, in modo che la fiducia guadagnata in un luogo viene riconosciuta ovunque.

Identiq ha passato quasi dieci anni e investito oltre 50 milioni di dollari nello sviluppo di tecnologie brevettate per la tutela della privacy, nella risoluzione del problema di base nella collaborazione anti-truffa. Integrato nella piattaforma di Incode, questo lavoro viene proiettato per raggiungere ogni anno miliardi di verifiche, aggiungendo l'intelligence anti-frode di rete alle funzionalità della piattaforma.

“Ogni istituzione ha condiviso con noi la stessa preoccupazione: come combattiamo insieme le frodi senza rinunciare al controllo sui dati dei nostri clienti”, ha dichiarato Itay Levy, Cofondatore e AD di Identiq. “Identiq ha fornito la risposta proprio a questa domanda. Grazie a Incode, quella risposta è ora disponibile ad ogni organizzazione che gestisce enormi quantità di dati degli utenti”.

L'architettura incentrata sulla privacy nell'era della frode agentica

I dati propri di Incode mostrano una crescita esponenziale di un nuovo tipo di minaccia: la frode agentica: tentativi di frode con l'aiuto di agenti di intelligenza artificiale. Incode ha elaborato oltre 7 miliardi di verifiche di identità, e nel 2024 le frodi agentiche costituivano solo il 3% dei tentativi di frode. Questa cifra è saltata al 40% nel primo trimestre del 2026, e Incode stima che il numero superi il 90% nei prossimi 18 mesi.

Secondo il rapporto 2025 Annual Data Breach Report dell'Identity Theft Resource Center, gli Stati Uniti hanno registrato 3.322 compromissioni di dati l'anno scorso, un livello record e un aumento del 79% nell'arco di cinque anni. Le violazioni della catena di fornitura sono raddoppiate nello stesso periodo, sottolineando il rischio crescente da fornitori terzi.

I truffatori collaborano nelle loro attività superando i confini istituzionali, mentre le istituzioni che si difendono individualmente dispongono solo di una minima parte dei dati relativi alle minacce. La soluzione tradizionale, che consiste nel condividere i dati tra le istituzioni, risolve un problema ma ne aggrava un altro. L’approccio di Incode garantisce che le istituzioni non debbano mai trovarsi a dover fare questo compromesso.

Privacy strutturale, certificata in maniera indipendente

Il programma globale di compliance di Incode comprende SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001, HIPAA Attestation of Compliance, FedRAMP Ready, Age Check Certification Scheme (ACCS), e Kantara IAL2 Component Services Trust Mark. Grazie a misure di sicurezza di livello aziendale, compresa la prevenzione della perdita di dati e il monitoraggio continuo, Incode protegge le informazioni personali che le vengono affidate durante l'intero ciclo di vita.

Per maggiori informazioni o per prenotare una dimostrazione live, visitare incode.com/privacy .

Informazioni su Incode

Incode è un'azienda globale leader nell'identificazione e nella fiducia basate sull'intelligenza artificiale, con la missione di rendere possibile un mondo di fiducia alla velocità dell'AI. La piattaforma verifica identità ed età, ferma le frodi e trasforma la verifica in un potere commerciale. Incode costruisce i propri modelli pionieristici, adattandosi a qualsiasi nuova frode ma lasciando passare gli utenti sicuri, addestrata su uno dei dataset più grandi del settore: oltre 7 miliardi di controlli di fiducia e oltre 400 milioni di profili in tutto il mondo, su una architettura privacy-by-design. I clienti di Incode comprendono otto delle prime dieci banche statunitensi, otto delle prime nove aziende di telecomunicazioni statunitensi, tre delle prime tre neobanche globali e quattro dei primi cinque mercati globali. Fondata nel 2015 a San Francisco, Incode è un team di oltre 600 esperti di più di 25 nazionalità e un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per la Verifica dell'identità.

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Seki Berg

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