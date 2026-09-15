Red Sea Global (RSG), società specializzata nello sviluppo del turismo rigenerativo, ha annunciato che l'AMAALA Yacht Club ha ufficialmente avviato le operazioni, segnando una tappa importante nello stabilire il Mar Rosso dell'Arabia Saudita come una nuova meta globale per lo yachting di lusso, la navigazione e il turismo marittimo.

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AMAALA Yacht Club, the new luxury yachting destination on Saudi Arabia’s Red Sea coast.

Dalla sede nell'AMAALA Marina Village, l'AMAALA Yacht Club ora accoglie i soci fondatori e gli yacht dei visitatori che attraccano per esplorare la meta.

Situato a circa 2.000 miglia nautiche da Monaco, il club offre una nuova meta invernale per la community della navigazione di lusso a livello mondiale, che tradizionalmente si sposta dal Mediterraneo ai Caraibi o all'Oceano Indiano a partire da ottobre.

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