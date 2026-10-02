Impartner , la principale piattaforma al mondo per l'orchestrazione dei ricavi dei partner, ha annunciato oggi il lancio del suo AI Ecosystem Playbook , una nuova risorsa progettata per aiutare i leader e i team a valutare le loro capacità attuali in fatto di intelligenza artificiale, identificare le aree in cui l'AI è in grado di sostenere gli obiettivi aziendali e sviluppare un percorso pratico per l'implementazione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001403354/it/

Impartner’s AI Ecosystem Playbook helps organizations assess AI readiness and identify opportunities to apply AI across PRM 3.0, partner revenue orchestration, and the partner lifecycle.

Man mano che l'AI passa dalla fase di sperimentazione alle attività giornaliere, le aziende hanno bisogno di più che una serie di potenziali applicazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001403354/it/

Per informazioni per i media, contattare:

Lola Phonpadith

Lola.phonpadith@impartner.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire