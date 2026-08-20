Impartner , il principale partner di piattaforme per l'orchestrazione dei ricavi, oggi ha annunciato il lancio di Impartner CPQ , che offre ai partner un percorso diretto per creare e portare avanti i preventivi nella piattaforma PRM di Impartner. La nuova funzionalità consente il movimento più rapido dall'opportunità alla consegna, dando al contempo ai fornitori il controllo sui regolamenti, sui prodotti, sulla determinazione dei prezzi e sulle autorizzazioni che regolamentano ogni transazione.

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Give partners a faster path from opportunity to quote with Impartner's CPQ.

Per molti programmi di collaborazione, la preparazione dei preventivi rimane un processo soprattutto manuale. I partner spesso affidano la preparazione dei preventivi ai team di vendita dei fornitori, perché i tradizionali sistemi CPQ sono progettati principalmente per i venditori diretti o richiedono ulteriori licenze per utenti esterni.

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