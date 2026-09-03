La Deterra® Drug Disposal Pouch (busta per lo smaltimento di farmaci), realizzata con almeno il 50% di polimero di origine biologica I'm green™, ha fatto vincere ad Accredo Packaging una serie di premi importanti nel settore degli imballaggi.

Sviluppata da Verde, la tecnologia brevettata per lo smaltimento di farmaci è progettata per disattivare farmaci inutilizzati, impedendo così la dispersione di farmaci e riducendo il rischio di fuoriuscita dei farmaci nelle falde acquifere e nei corsi d'acqua. L'utilizzo parziale del polimero di origine biologica I’m green™ derivato da canna da zucchero rinnovabile, riduce l'impronta di carbonio del materiale di imballaggio rispetto al polietilene equivalente di origine fossile, pur assicurando le prestazioni tecniche necessarie per le applicazioni di smaltimento di prodotti farmaceutici.

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