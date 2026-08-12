illumynt, azienda del settore tecnologico leader nel recupero del ciclo di vita dell'hardware per l'intelligenza artificiale e nello smaltimento delle risorse IT (ITAD), oggi ha annunciato che Matt Popieniuck è entrato in azienda come Vicepresidente di Customer Success & Delivery, a partire dall'agosto 2026. Popieniuck riferisce all'AD Jörg Herbarth.

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Matthew Popieniuck, Vice President of Customer Success and Delivery.

Popieniuck entra in illumynt dopo una carriera di 28 anni in Dell Technologies, che l'ha visto impegnato in diversi ruoli, dalla leadership di gruppo a incarichi dirigenziali senior e di gestione principale dei programmi, prima di passare alla strategia di sostenibilità dei servizi.

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Alyson Kaye 617.407.6381





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