illumynt, azienda del settore tecnologico leader nel recupero del ciclo di vita dell'hardware per l'intelligenza artificiale e nello smaltimento delle risorse IT (ITAD), oggi ha annunciato che Anthony "Tony" Giannetti è entrato in azienda come Vicepresidente senior di Global Operations, a partire dal 13 luglio 2026.

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Anthony Giannetti, SVP Global Operations

Giannetti apporta più di vent'anni di esperienza nelle operazioni e nella catena di approvvigionamento maturata in alcune delle maggiori OEM del settore tecnologico, tra cui Dell, dove ha gestito operazioni di supply chain inversa, e Apple e Microsoft, dove ha ricoperto altri incarichi dirigenti nell'ambito delle operazioni.

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