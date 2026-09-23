illumynt , un'azienda incentrata sulla gestione del ciclo di vita dei dispositivi tecnologici, specializzata nella diagnosi avanzata, nella riparazione, nel recupero dei componenti e nell'elaborazione sicura, oggi ha annunciato l'espansione delle sue operazioni nella zona di Columbus a circa 200.000 piedi quadrati, aumentando significativamente la capacità dell'azienda di sostenere i requisiti in rapida evoluzione dell'infrastruttura AI, i data center hyperscale, gli OEM (produttori di apparecchiature originali) e gli ambienti di tecnologia aziendale.

Il campus ampliato offrirà maggiore capacità per sviluppare Talorem™ , la piattaforma proprietaria di illumynt per l'identificazione avanzata degli asset, la diagnostica, la riparazione, il recupero dei componenti e l'analisi del ciclo di vita.

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Alyson Kaye

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