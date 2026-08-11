ILiAD Biotechnologies, Inc. (ILiAD), società biotecnologica all'avanguardia di fase clinica incentrata sulla prevenzione e sul trattamento della malattia causata da Bordetella pertussis , oggi ha annunciato le nomine di Jim Wassil, attualmente Direttore delle operazioni per Vaxcyte; Suha Jhaveri, ex Consulente strategico per Cidara prima dell'acquisizione da parte di Merck; e Bill Warren, già Responsabile globale di Antigen Design per Sanofi Vaccines, come membri indipendenti del consiglio di amministrazione di ILiAD. La Società ha anche annunciato la nomina di Antony Blanc, ex VP, Responsabile del Marketing globale e del Pricing strategico globale per GSK Vaccines, a Direttore commerciale.

“I nostri colleghi appena nominati apportano un'esperienza straordinariamente vasta nello sviluppo dei vaccini, nella commercializzazione globale e nella crescita strategica”, ha dichiarato Keith Rubin, MD, Fondatore e AD di ILiAD. “Mentre portiamo avanti BPZE1 alla prossima fase critica di crescita per ILiAD, le conoscenze e la leadership di Antony, Bill, Jim e Suha saranno preziose nell'aiutarci a realizzare la nostra missione di eliminare la malattia causata da Bordetella pertussis ”.

Nomine del CdA

Bill Warren PhD, offre decenni di esperienza dirigenziale, maturata anche presso Sanofi Vaccines, dove ha diretto team che sviluppano strategie basate su antigeni di precisione e integrano tecnologie emergenti nello sviluppo di vaccini. In precedenza, nella sua carriera, il Dr. Warren è stato AD e cofondatore di VaxDesign, azienda specializzata in tecnologie di vaccini acquisita da Sanofi nel 2010.

Jim Wassil MS MBA, vanta una vasta esperienza nello sviluppo di vaccini, nella direzione di programmi e nell'esecuzione operativa in varie fasi di sviluppo clinico. In Vaxcyte, ha avuto un ruolo decisivo nel portare avanti programmi di vaccini di nuova generazione progettati per affrontare importanti esigenze mediche non soddisfatte. Prima di entrare in Vaxcyte, Wassil ha avuto incarichi dirigenziali senior in divisioni dedicate ai vaccini presso Pfizer, Novartis e Merck, dove è stato decisivo nello sviluppo e nella commercializzazione di vari vaccini progettati per prevenire malattie infettive.

Suha Jhaveri MS MBA, si avvale di oltre 30 anni di esperienza nel settore della biotecnologia, compresi ruoli dirigenziali senior che comprendono la commercializzazione, lo sviluppo commerciale e la strategia aziendale. Ultimamente, Jhaveri è stata consulente commerciale a supporto dello sviluppo del programma di fase 2 e fase 3 incentrato sullo studio dell'influenza di Cidara. In precedenza, ha Jhaveri ha ricoperto incarichi dirigenziali presso Leyden Labs e VIR Biotechnology, dove ha guidato la commercializzazione di terapie e vaccini innovativi. Prima ancora nella sua carriera, Jhaveri ha avuto ruoli dirigenziali presso Genentech e Chiron/Novartis ed è stata cofondatrice di un'azienda di dispositivi medici successivamente rilevata da Philips.

Nomina di Direttore commeciale

Antony Blanc PhD, recentemente nominato Direttore commerciale, è un veterano dirigente nel settore biofarmaceutico con vasta esperienza nella strategia aziendale, nello sviluppo e nella commercializzazione di vaccini, nello sviluppo commerciale e nelle collaborazioni. Prima di entrare in ILiAD, il Dr. Blanc è stato Direttore del business e commerciale presso CureVac, oltre a ricoprire vari incarichi di leadership commerciale a livello globale presso GSK Vaccines e nell'attività biotecnologica europea di McKinsey. Il Dr. Blanc apporta una solida esperienza nella creazione e realizzazione di strategie di crescita in organizzazioni commerciali e allo stadio clinico e dirigerà lo sviluppo del business e le iniziative commerciali e di creazione del valore a lungo termine di ILiAD.

“ILiAD ha realizzato una piattaforma convincente con BPZE1 che ha il potenziale di ridefinire il vaccino contro la pertosse e fornire un vantaggio significativo per la salute pubblica”, ha dichiarato il Dr. Blanc. “Sono entusiasta di entrare a far parte del team in questo momento critico e aiutare a guidare la crescita strategica della Società, mentre avanza verso le fasi finali dello sviluppo e oltre”.

Informazioni su ILiAD Biotechnologies

ILiAD Biotechnologies ( http://www.iliadbio.com ) è un'azienda biotech privata in fase clinica avanzata specializzata nella prevenzione e nel trattamento delle malattie umane causate da Bordetella pertussis . L'azienda sviluppa ed esplora tecnologie chiave tramite la collaborazione con scienziati di altissimo livello per superare i limiti degli attuali vaccini, studiando l'impatto di B. pertussis in numerose patologie umane, ed è focalizzata sulla convalida di vaccini proprietari negli studi clinici sull'uomo.

Informazioni su Institut Pasteur de Lille

L'Institut Pasteur de Lille ( www.pasteur-lille.fr ) è una fondazione privata senza scopo di lucro. È stata fondata 120 anni fa, è stata la culla del vaccino BCG all'inizio del XX secolo e oggi ospita circa 700 persone impegnate a favore della salute delle persone per “una vita migliore e più lunga”. Fin dalla sua fondazione, la missione dell’Institut Pasteur de Lille è quella di prevenire le principali malattie contemporanee attraverso la comprensione delle stesse e dei loro meccanismi sottostanti, agendo direttamente sul loro contesto e promuovendo l’evoluzione del comportamento umano. Oggi, nel dipartimento di ricerca medica, 32 gruppi di ricerca si concentrano su una vasta gamma di patologie umane, tra cui malattie infettive e immunopatologie, malattie cardiovascolari, diabete e malattie metaboliche, tumori e malattie neurodegenerative.

Informazioni su Inserm

Fondata nel 1964, Inserm ( www.inserm.fr ) è un istituto pubblico scientifico e tecnologico che opera sotto l'autorità congiunta dei Ministeri francesi della Salute e della Ricerca. L'istituto è dedicato alla ricerca biomedica e alla salute umana ed è impegnato in tutta la gamma di attività, dal laboratorio al letto del paziente. Collabora inoltre con le istituzioni di ricerca più prestigiose al mondo, impegnate ad affrontare le sfide scientifiche e a promuovere il progresso in questi settori.

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Bill Steinkrauss

Direttore finanziario

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