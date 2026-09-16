Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG) (TOKYO: 5214), un leader globale nel settore dei vetri speciali con sede centrale a Otsu, Giappone, ha annunciato che il suo vetro a trasmissione IR (vetro calcogenuro) “FI-02” è stato utilizzato per il grandangolare per termocamere di Heimann Sensor GmbH. Il sistema ottico presenta un campo visivo di 120° × 68°, superando il massimo di 92° × 59° del modello precedente. Questo utilizzo rappresenta un traguardo significativo per l’FI-02 e dimostra come i vetri speciali ad alte prestazioni possano soddisfare i complessi requisiti ottici e di produzione del settore in espansione dei sistemi di rilevamento a infrarossi.

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Azienda

Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)

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