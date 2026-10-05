Il Technology Innovation Institute (TII) ha presentato la sonda costruita negli Emirati Arabi Uniti che ha sviluppato per la Missione degli Emirati alla fascia degli asteroidi (EMA). La sonda partirà presto alla volta del Colorado, negli Stati Uniti, per l'integrazione finale con la navicella spaziale MBR Explorer in vista del lancio previsto per il 2028. In una prima storica, la sonda del TII acquisirà immagini di due pianeti e sette asteroidi, sorvolando sei asteroidi della fascia principale prima di culminare con un incontro e un atterraggio sul settimo, 269 Justitia. Se avrà esito positivo, l'atterraggio renderà Justitia soltanto il settimo asteroide nella storia ad essere raggiunto in superficie da una sonda.

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H.E. Faisal Al Bannai, Secretary General of the Advanced Technology Research Council (ATRC), and H.E. Belhoul Al Falasi, Chairman of the UAE Space Agency, sign a model of the UAE-built probe developed by the Technology Innovation Institute (TII) for the Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA). The probe was designed, built and tested in the UAE by TII (Photo: TII)

Progettata, costruita e testata dall'inizio alla fine ad Abu Dhabi dal Centro di Ricerca Spaziale e di Propulsione del TII, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale degli Emirati Arabi Uniti, nonché con HEX20, l'Università Khalifa e il Centro Nazionale di Scienze e Tecnologie Spaziali dell'Università degli Emirati Arabi Uniti, la sonda costruita dal TII è l'unico carico utile impiegabile della missione. Si separerà dalla sonda MBR Explorer per entrare in contatto con la superficie di Justitia nel punto più lontano della missione e opererà in modo completamente autonomo nello spazio profondo, acquisendo immagini ravvicinate ed effettuando scavi sulla sua superficie per fornire nuove informazioni sulla sua composizione e sulle sue caratteristiche fisiche. Si ritiene che 269 Justitia si sia formato nella fascia di Kuiper prima di migrare nella fascia principale degli asteroidi durante la fase iniziale di formazione del Sistema Solare.

Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell'Advanced Technology Research Council, l'ente del governo di Abu Dhabi che supervisiona il TII, e membro del Consiglio spaziale supremo degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: "Se si vuole sviluppare una vera e propria competenza tecnologica, bisogna affrontare un problema che costringa a spingersi oltre. Per questa missione, ciò significa una sonda che deve prendere decisioni e operare in autonomia nello spazio profondo. E i nostri team hanno sviluppato questa tecnologia qui, negli Emirati Arabi Uniti. La missione potrebbe essere ancora lontana, ma abbiamo già ampliato le nostre competenze in termini di progettazione. È così che cresce la capacità strategica. Risolviamo un problema difficile, poi puntiamo a uno ancora più grande".

269 Justitia è uno dei corpi più rossi mai osservati nella fascia principale degli asteroidi. Il suo spettro assomiglia maggiormente a quello degli oggetti della fascia di Kuiper oltre Nettuno piuttosto che a quello degli asteroidi vicini, lasciando supporre che possa essersi formato nel freddo Sistema Solare esterno, oltre la distanza alla quale il metano e il metanolo congelano, prima di migrare verso l'interno all'inizio della storia del Sistema Solare fino alla sua attuale orbita nella fascia principale degli asteroidi. Si ritiene che la sua superficie sia ricoperta da materiale organico complesso prodotto dall'irradiazione di quel ghiaccio. Raggiungere un corpo del genere senza dover intraprendere un viaggio decennale verso la fascia di Kuiper stessa offre alla comunità scientifica internazionale l'accesso a materiale che altrimenti sarebbe ben al di là della portata pratica, nonché a prove relative alla distribuzione dell'acqua e delle sostanze volatili durante la formazione dei pianeti.

La dott.ssa Najwa Aaraj, CEO del TII , ha dichiarato: "La sonda EMA dimostra cosa si può ottenere quando la ricerca avanzata viene tradotta in soluzioni ingegneristiche pronte per l'impiego operativo. I nostri team di TII hanno sviluppato un sistema progettato per resistere a condizioni estreme, operare con una precisione eccezionale e fornire dati scientifici significativi a miliardi di chilometri dalla Terra. La missione riflette non solo il livello dei nostri talenti, ma anche la profondità delle competenze scientifiche e ingegneristiche che gli Emirati Arabi Uniti hanno sviluppato per contribuire ad alcune delle missioni spaziali più ambiziose al mondo".

La navicella spaziale MBR Explorer percorrerà circa 5 miliardi di chilometri nell'arco di otto anni, avvalendosi di manovre di assistenza gravitazionale su Venere, Terra e Marte ed effettuando avvicinamenti ravvicinati a sei asteroidi prima di raggiungere 269 Justitia. Il lancio della sonda è previsto dal Giappone nel marzo 2028, entro una ristretta finestra di lancio di tre settimane, in linea con le condizioni interplanetarie. Poiché la navicella spaziale stessa non può avvicinarsi in sicurezza a pochi chilometri dalla superficie, la sonda secondaria si staccherà, entrerà in contatto con la superficie e fornirà le osservazioni più ravvicinate della missione.

Il dott. Elias Tsoutsanis, capo ricercatore del Centro di Ricerca Spaziale e di Propulsione del TII, ha dichiarato: "La sfida ingegneristica non consiste semplicemente nel raggiungere Justitia, ma nel garantire che la sonda possa sopravvivere a un viaggio di otto anni e continuare a funzionare con precisione proprio quando è più importante. Ogni elemento, dall'hardware e dalla progettazione termica al software di bordo, è stato progettato e testato per quell'incontro finale".

La sonda opera in completa autonomia per tutta la durata della missione, senza ricevere alcun comando dalla Terra o dalla navicella spaziale MBR Explorer dopo il lancio. Il software integrato determina quando acquisire le immagini, quante immagini acquisire e quali vale la pena conservare, una funzionalità che si basa sull’unità di elaborazione digitale progettata e sviluppata da TII, la scheda che gestisce l'elaborazione dei dati della sonda, la selezione delle immagini e la gestione dell'alimentazione. La sonda non aspetta di raggiungere Justitia per iniziare; acquisisce immagini durante l'intero viaggio insieme agli altri carichi utili della navicella spaziale, trasmettendo i dati a intervalli di circa sei mesi. Due telecamere, una a campo largo e una a campo stretto, coprono sia il contesto sia i dati ad alta risoluzione.

Il dott. Anton Ivanov, ricercatore principale e direttore esecutivo del Centro di Ricerca Spaziale e di Propulsione del TII , ha dichiarato: "Ciò che rende unica questa sonda è il livello di autonomia integrato in un sistema così compatto. Una volta lanciata, deve percepire, decidere e operare in autonomia, molto lontano dalla Terra. Il programma ha inoltre contribuito a formare gli ingegneri degli Emirati Arabi Uniti e a rafforzare le competenze avanzate necessarie per creare un ecosistema di tecnologie spaziali competitivo a livello globale negli Emirati Arabi Uniti".

All'arrivo, la navicella spaziale MBR trascorrerà circa sette mesi in orbita intorno a Justitia, partendo da 250 chilometri e scendendo attraverso una serie di orbite più basse. La sonda secondaria si staccherà durante un passaggio a bassa quota all'inizio del 2036, quindi scenderà ed entrerà in contatto con la superficie, acquisendo immagini ininterrottamente e trasmettendole alla navicella spaziale che si trova più in alto. Le immagini successive consentiranno quindi agli scienziati di studiare il materiale al di sotto dello strato superficiale che non può essere caratterizzato dall'orbita.

L'EMA è la seconda missione interplanetaria degli Emirati Arabi Uniti e la prima in cui il modulo spaziale è stato progettato, realizzato, assemblato e collaudato all'interno del Paese. La missione si inserisce in un più ampio impegno nazionale a favore del settore. Nel maggio 2026, il Consiglio spaziale supremo ha approvato un Programma di cooperazione spaziale internazionale del valore di 1 miliardo di AED, destinato a mettere in contatto gli istituti di ricerca degli Emirati Arabi Uniti con le controparti internazionali, a localizzare le tecnologie spaziali avanzate e a sviluppare i talenti degli Emirati, a sostegno della Strategia spaziale nazionale 2031.

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Fonte: AETOSWire

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Thushara Mohanan, thushara.mohanan@tii.ae





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