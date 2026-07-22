QRESTIA Inc. (Sede centrale: Shibuya, Tokyo; Presidente e Amministratore delegato: Hidemasa Fukada) è lieta di annunciare che WAFUU.COM, la sua piattaforma di e-commerce transfrontaliero, ha svelato la sua nuova mascotte ufficiale – Mochi – che ne rappresenterà il calore e la cordialità attraverso il sito web, i social, campagne promozionali, gli inserti nelle confezioni e altri materiali creativi, entrando in contatto con i fan di ogni paese.

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Mochi, WAFUU.COM's new official mascot character, embodies "A tiny happiness from Japan." (Photo: WAFUU.COM)

Il video di esordio è ora disponibile sul sito ufficiale di Mochi: https://mochi.wafuu.com/

1. Chi è Mochi

Mochi nasce per incarnare la gioia pura e semplice di scegliere prodotti giapponesi. Il suo profilo morbido e arrotondato, l’espressione dolce e i dettagli distintivi ed affettuosi sono pensati per dare il benvenuto sia ai nuovi visitatori sia agli appassionati di lunga data della cultura giapponese – è un personaggio che le persone avranno voglia di rivedere, conservare e condividere.

2. Piani

Il sito ufficiale di Mochi, lanciato all’insegna del concetto “Una piccola felicità dal Giappone”, ne presenta il profilo, la storia delle sue origini, i dettagli del design, una galleria fotografica e il video di esordio; a questi si aggiungeranno periodicamente nuovi contenuti e immagini stagionali.

Inoltre Mochi apparirà progressivamente sulla pagina del profilo dedicata di WAFUU.COM, nei video brevi e post stagionali sui social, nelle immagini delle campagne promozionali, nelle newsletter e all’interno delle confezioni. È già disponibile per i media, i creatori e i partner un kit stampa che include risorse visive – con sfondo bianco o trasparente, testi biografici e lockup del logo.

3. Informazioni su WAFUU.COM

WAFUU.COM ( https://wafuu.com/ ) è un sito di e-commerce transfrontaliero che distribuisce i prodotti giapponesi più accattivanti ai fan di tutto il mondo – dalla cancelleria ai prodotti di merchandising e articoli da collezionismo, a snack, cosmetici e accessori per la vita quotidiana. Con spedizioni in 125 paesi e regioni, 21 lingue supportate e pagamenti multivaluta, offre un’esperienza di shopping davvero senza frontiere.

4. Il commento dell’amministratore delegato

“Mochi dà forma al desiderio di WAFUU.COM di avvicinare spontaneamente la gioia del Giappone al resto del mondo. Abbiamo progettato un calore che riesce a trasparire senza bisogno di parole. Oltre a rendere ancora più interessante l’acquisto di prodotti, Mochi è qui per rendere la scoperta di WAFUU.COM un’esperienza un po’ più felice e accogliente, e ci auguriamo che possa diventare un personaggio amato ovunque. Saremo felici di ricevere il supporto sui social il supporto di tutte le persone a cui suscita simpatia”.

– Hidemasa Fukada, Presidente e Amministratore delegato QRESTIA Inc.

Link

Sito ufficiale di Mochi: https://mochi.wafuu.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@mochi_wafuu

WAFUU.COM: https://wafuu.com/

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QRESTIA Inc.

Tel.: +81-3-5726-9180

Fax: +81-3-5726-9340

E-mail: mochi@wafuu.com





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