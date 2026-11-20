HTEC, l'azienda leader globale nella tecnologia e nell'ingegneria dell'AI, oggi ha pubblicato un nuovo studio che esamina i modi in cui le organizzazioni nel settore sanitario e delle scienze della vita misurano, monitorano e traggono valore dagli investimenti nell'AI, oltre ai rischi e agli ostacoli che ne impediscono l'adozione su vasta scala. I risultati indicano che mentre gli investimenti continuano a crescere, le organizzazioni che riescono a implementare l'adozione dell'AI si concentrano non solo sulla tecnologia, ma anche sulla governance, sull'adozione da parte del personale e sulle basi operative necessarie per monitorare, dimostrare e realizzare l'impatto.

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HTEC research finds 83% of healthcare and life sciences organizations have increased AI investment, yet adoption is still shaped by regulatory complexity, validation requirements, and organizational readiness.

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