Vedanta Aluminium Metal Limited (BSE: 544780 & NSE: VAML), il più grande produttore indiano di alluminio, ha annunciato i suoi risultati finanziari per il trimestre e il semestre al 30 settembre 2026, fornendo solide prestazioni finanziarie e operative.

Il fatturato è salito a 22.066 crore di rupie indiane, un aumento del 41% si base annua, supportato da volumi più alti e da un mix di marketing migliorato.

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Sonal Choithani,

Responsabile del brand e delle comunicazioni, Vedanta

Sonal.Choithani@vedanta.co.in





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