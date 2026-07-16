ThetaRay , leader nelle infrastrutture AI per la conformità in materia di reati finanziari, oggi ha annunciato la nomina di Luis Pinedo a Responsabile principale dei clienti strategici. In precedenza, Pinedo è stato vicepresidente del gruppo per la conformità presso Santander Bank; nel corso di quest'esperienza, durata 16 anni, ha guidato iniziative globali di trasformazione per la conformità in materia di reati finanziari (FCC) in diversi modelli operativi, processi e piattaforme tecnologiche.

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Luis Pinedo joins ThetaRay as Chief Strategic Customers Officer.

Nell'ambito di questo nuovo incarico, Pinedo apporterà prospettive fondamentali, frutto delle sfide operative affrontate nel mondo bancario di alto livello, alle fasi di sviluppo e progettazione prodotti di ThetaRay.

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