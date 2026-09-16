ADM (NYSE: ADM), un leader globale nelle soluzioni innovative provenienti dalla natura, oggi ha rilasciato il suo quarto rapporto annuale sull'agricoltura rigenerativa, che rivela come i suoi programmi stiano supportando gli agricoltori, rafforzando le catene di approvvigionamento agricole e producendo risultati ambientali in tutto il mondo.

“La resilienza comincia nella fattoria. Migliorando e proteggendo la salute del suolo, gli agricoltori sono meglio equipaggiati per adattarsi alle condizioni climatiche che cambiano e per mantenere la loro produttività”, ha dichiarato Greg Morris, SVP e Presidente, Ag Services and Oilseeds, ADM.

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