Invest Qatar, l'agenzia per la promozione degli investimenti nel Paese e Media City Qatar parteciperanno al Gamescom 2026 tramite il “Qatar Pavilion”, evidenziando il ruolo crescente del Qatar come centro regionale per lo sviluppo di videogiochi, contenuti digitali e e-sport.

Gamescom è un evento di importanza globale che si svolge ogni anno a Colonia, in Germania, e riunisce sviluppatori, editori, investitori e autori del settore. La partecipazione del Qatar riflette l'attenzione del Paese allo sviluppo di un ecosistema competitivo, basato sull'innovazione per i videogiochi e i media interattivi.

Mohammed Al Mulla, Responsabile di Sviluppo degli investimenti, Invest Qatar, ha dichiarato: “Gamescom offre una piattaforma fondamentale per collegare i leader globali del settore dei videogiochi ed evidenziare le opportunità emergenti in Qatar e in tutto il Medio Oriente”.

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Kamal Hassan

Invest Qatar

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