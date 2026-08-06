Mary Kay Inc. , difensore globale dell'emancipazione femminile, è fiera di riaffermare il suo impegno ad arricchire la vita delle donne di tutto il mondo attraverso il suo esclusivo Pink Changing Lives ® Program – un'iniziativa globale multidimensionale che riunisce donazioni mirate e marketing sociale per creare un impatto significativo e concreto in diverse comunità. Fin dal 1996, il programma ha fornito oltre 230 milioni in donazioni in denaro e prodotti a organizzazioni no-profit che emancipano le donne, trasformandone la salute e la sicurezza e proteggendo le nostre risorse naturali.

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Mary Kay China supports the Hope for Pearl Program, providing financial assistance to girls from economically disadvantaged areas to receive a life-changing education, opening doors to new possibilities and bright futures. (Photo Courtesy: Mary Kay China)

Radicata nella missione della Società di arricchire la vita delle donne, la campagna sociale di Pink Changing Lives ® trasforma gli acquisti quotidiani di prodotti di bellezza in importanti atti di donazione. Con oltre 19 milioni di dollari reinvestiti in comunità locali, finanziati da una parte delle vendite di determinati prodotti nei mercati partecipanti, il programma consente a Mary Kay di collaborare a livello locale e agire a livello globale, supportando cause importanti per quasi tutte le donne e le loro famiglie. Ogni acquisto di un prodotto contrassegnato Pink Changing Lives ® contribuisce direttamente all'impegno nella beneficenza, permettendo così ai consumatori di partecipare all'iniziativa, facendo del bene attraverso le loro scelte quotidiane.

“Noi di Mary Kay crediamo nel potere delle piccole azioni per creare cambiamenti straordinari”, ha dichiarato Allison Levy , Direttrice legale e Segretaria generale di Mary Kay Inc. “Attraverso Pink Changing Lives ® , ogni mercato, consumatore, Consulente di bellezza indipendente e acquisto designato ha il potere di sollevare una donna, supportare una famiglia e rafforzare una comunità. Questo programma riflette la nostra più profonda identità: quella di un'azienda impegnata nel trasformare obiettivi in azioni e creare un mondo in cui ogni donna può sentirsi realizzata”.

Fin dalla sua creazione, il programma si è evoluto in un pilastro della strategia globale di impatto sociale di Mary Kay, sostenendo iniziative che portano avanti la ricerca oncologica, aiutano le vittime di violenza domestica, ampliano l'accesso all'istruzione, proteggono l'ambiente e aiutano le comunità a prosperare in tuto il mondo.

Un movimento globale alimentato a livello locale

Pink Changing Lives ® guida l'impatto attraverso la passione della forza vendita indipendente e dei dipendenti di Mary Kay, che attivano il programma in mercati di tutto il mondo, dando vita alla sua missione attraverso collaborazioni e iniziative rilevanti a livello locale. In tutte le regioni, i mercati stanno trasformando obiettivi comuni in risultati tangibili:

guida l'impatto attraverso la passione della forza vendita indipendente e dei dipendenti di Mary Kay, che attivano il programma in mercati di tutto il mondo, dando vita alla sua missione attraverso collaborazioni e iniziative rilevanti a livello locale. In tutte le regioni, i mercati stanno trasformando obiettivi comuni in risultati tangibili: Mary Kay China: grazie al Hope for Pearl Program , le Consulenti di bellezza aiutano a finanziare opportunità educative per le ragazze provenienti da famiglie svantaggiate, collegando le esperienze della bellezza all'accesso all'istruzione che cambia la vita.

grazie al , le Consulenti di bellezza aiutano a finanziare opportunità educative per le ragazze provenienti da famiglie svantaggiate, collegando le esperienze della bellezza all'accesso all'istruzione che cambia la vita. L'impegno globale nelle scuole di Mary Kay Germany: collaborazioni con organizzazioni come la Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation hanno ampliato l'accesso all'istruzione grazie alla costruzione e alla ristrutturazione di 12 scuole in regioni svantaggiate, tra cui l'Africa e l'Asia meridionale.

collaborazioni con organizzazioni come la hanno ampliato l'accesso all'istruzione grazie alla costruzione e alla ristrutturazione di 12 scuole in regioni svantaggiate, tra cui l'Africa e l'Asia meridionale. Mary Kay Colombia: In collaborazione con Fundación Colombianitos , il finanziamento supporta la creazione di spazi sicuri in cui i bambini possono imparare, crescere e giocare. I progetti hanno compreso la ristrutturazione di un campo sportivo abbandonato e una sala multiuso per permettere attività del doposcuola e favorire la creazione di comunità attraverso attività sportive, ludiche, ricreative, educative e sanitarie.

In collaborazione con , il finanziamento supporta la creazione di spazi sicuri in cui i bambini possono imparare, crescere e giocare. I progetti hanno compreso la ristrutturazione di un campo sportivo abbandonato e una sala multiuso per permettere attività del doposcuola e favorire la creazione di comunità attraverso attività sportive, ludiche, ricreative, educative e sanitarie. Altri mercati globale: migliaia di collaborazione no-profit supportano cause critiche, dalla prevenzione della violenza domestica alla cura oncologica, ai progetti di miglioramento estetico della comunità, tutte attività mirate a rispondere alle esigenze delle comunità locali.

Dando a ogni mercato in cui è presente Mary Kay la possibilità di scegliere cause e collaboratori allineati alle priorità locali, Pink Changing Lives ® assicura che l'impatto sia non solo su scala globale ma anche profondamente personale nella sua esecuzione.

Il marketing sociale che crea un impatto duraturo

Pink Changing Lives ® è un potente modello di marketing sociale, nel quale si intrecciano obiettivi e prodotti. Questo modello non solo raccoglie fondi di importanza essenziale ma serve anche a sensibilizzare e coinvolgere le persone, creando un effetto valanga di obiettivi che si estendono ben al di là del punto vendita. Il risultato è un approccio sostenibile alla filantropia: un approccio che emancipa le persone, promuove il coinvolgimento delle comunità e rafforza l'impegno a lungo termine di Mary Kay nel benessere sociale.

Lo sapevi?

Mary Kay si è classificata all'8o posto su 5.500 marchi nell'elenco di Forbes dei Migliori marchi per l'impatto sociale 1 passando da uno straordinario 9o posto ottenuto nel 2025 . Mary Kay è l'unico marchio di cosmetici tra i Top 15 e l'unica azienda con vendita diretta nell'elenco.

su 5.500 marchi . Mary Kay è l'unico marchio di cosmetici tra i Top 15 e l'unica azienda con vendita diretta nell'elenco. Mary Kay è presente in 40 mercati di tutto il mondo.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle donne prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato il marchio di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in un'azienda globale con milioni di venditori indipendenti in oltre 35 paesi. Per oltre 60 anni, Mary Kay ha dato alle donne la possibilità di definire il proprio futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, il sostegno e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti innovativi per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella conservazione del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite dal cancro e vittime di abusi domestici e nell'incoraggiamento dei giovani a seguire i propri sogni. Per saperne di più, visitare marykayglobal.com . È possibile seguirci su Facebook , Instagram , e LinkedIn .

____________________ 1 Alan Schwarz (March 17, 2026). Forbes - Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/

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