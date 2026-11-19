North Star, un progetto pianificato di grandi dimensioni per la rimozione dell'anidride carbonica (CDR), realizzato da Meadow Lake Tribal Council (MLTC) e Svante Technologies Inc. (Svante), è stato scelto dal Governo del Canada come fornitore qualificato secondo la Richiesta di Offerta Permanente (RFSO) federale per l'Acquisizione e il ritiro di crediti dai progetti di rimozione dell'anidride carbonica.

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The proposed North Star bioenergy with carbon capture and storage project is being developed by the Meadow Lake Tribal Council (MLTC) and Svante. The project will generate durable carbon dioxide removal credits by capturing biogenic CO2 from the MLTC Bioenergy Center in Meadow Lake, SK, Canada, and storing it deep underground in a geological storage site.

North Star è stato uno di soli tre progetti per la produzione di bioenergia con cattura e stoccaggio di carbonio (BECCS) selezionati durante il processo competitivo, a seguito di una rigorosa valutazione dei requisiti tecnici, commerciali e di fornitura.

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