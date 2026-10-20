Textron Aviation Inc ., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), di recente ha festeggiato il lancio della prima unità produttiva del modello Cessna Citation CJ4 Gen3 , un risultato importante che indica l'approssimarsi dell'entrata in servizio del velivolo. Questo momento riflette gli investimenti continuativi di Textron Aviation nella serie di jet leggeri e arricchisce la collaudata piattaforma Citation CJ4 con l'avionica Garmin G3000 PRIME e con il sistema di atterraggio automatico di emergenza targato Garmin, unitamente ad altri miglioramenti richiesti dai clienti.

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First Cessna Citation CJ4 Gen3 advances toward entry into service as first production unit rolls out of the factory. (Photo credit: Textron Aviation)

"Questo lancio rappresenta un risultato tangibile della cura, della precisione e del lavoro di squadra che guidano il passaggio di un velivolo dall'intenzione progettuale alla produzione", è il commento di Eric Cardinali, vicepresidente senior delle Operazioni di produzione.

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