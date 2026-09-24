Doha Debates, un'iniziativa della Qatar Foundation, ha lanciato una nuova stagione del podcast Doha Debates, con 20 episodi in onda ogni settimana fino al 16 febbraio 2027. La serie riunisce pensatori di spicco a livello globale per discutere alcune delle questioni più complesse e impegnative del mondo.

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Doha Debates Podcast Returns for a New Season (Photo: AETOSWire)

Il podcast riprende i temi dei suoi dibattiti e incontri pubblici più importanti attraverso conversazioni approfondite, riflettendo l'impegno di Doha Debates a favore di un dialogo aperto e alla ricerca della verità, che affronti questioni globali con profondità, sensibilità e rispetto per le diverse prospettive.

L'episodio di apertura, "Sarà la Cina o l'Occidente a guidare il mondo verso il futuro?" moderato da Soraya Salam , riunisce Renata Ávila , CEO della Open Knowledge Foundation; Arnaud Bertrand , imprenditore; Isabel Hilton , professoressa ospite presso il Lau China Institute del King's College di Londra; e Henry Wang , fondatore e presidente del Center for China and Globalization, per analizzare la contesa per influenza, tecnologia e ordine internazionale.

Per gran parte del secolo scorso, le potenze occidentali hanno svolto un ruolo preponderante nel plasmare tale ordine. La crescente influenza economica, tecnologica e diplomatica della Cina sta mettendo a dura prova tale equilibrio.

Questo episodio si chiede se l'influenza occidentale sia in declino. La Cina offre un'alternativa o una serie diversa di dipendenze? E con le tensioni relative a Taiwan, la guerra in Ucraina e la corsa all'intelligenza artificiale che stanno ridefinendo la geopolitica, è possibile che visioni contrastanti dell'ordine mondiale possano coesistere?

Wang afferma che siamo "a un bivio", poiché l'ordine globale sta passando "da un mondo unipolare a uno multipolare".

"Eppure il sistema multipolare non esiste. Penso che in questo momento il compito più arduo sia quello di convincere i principali attori a collaborare", afferma.

Hilton mette in guardia dal ridurre il dibattito a una dicotomia morale. "Credo proprio che se consideriamo il mondo diviso tra un lato buono e uno cattivo, non contribuiamo affatto al dialogo", dichiara.

Bertrand sostiene che le differenze tra la Cina e l'Occidente non devono essere irriconciliabili. "Dobbiamo trovare un modo per convivere e accettarci reciprocamente come soggetti diversi", afferma.

Ávila va oltre le grandi potenze, sperando di vedere "una configurazione diversa di paesi, un po' come faceva un tempo il Movimento dei Paesi Non Allineati, che possa avere un peso sufficiente per tenere a bada i potenti".

La nuova stagione del podcast esplora il modo in cui i cambiamenti culturali, sociali e politici plasmano le nostre identità, affrontando un'ampia gamma di argomenti, tra cui il diritto internazionale, la situazione del giornalismo, il mondo del lavoro e la genitorialità, le tecnologie emergenti e il retaggio di guerre e imperi.

"Sarà la Cina o l'Occidente a guidare il mondo verso il futuro?" è disponibile sulle piattaforme di podcast, su YouTube e su DohaDebates.com. I nuovi episodi usciranno settimanalmente.

Informazioni

Doha Debates coinvolge un gruppo di persone all'avanguardia, intellettualmente curiose e alla ricerca della verità, per discutere in modo produttivo delle differenze e costruire un futuro migliore. Diamo importanza all'unità piuttosto che alla divisione, incoraggiando conversazioni che ci uniscano anziché separarci.

Fonte: AETOSWire

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Sumi Alkebsi

salkebsi@dohadebates.com





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